موعد مباراة الأهلي والرجاء وتردد القنوات الناقلة على نايل سات وسهيل سات بدوري أبطال أفريقيا

يترقب جمهور النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي، المباراة الهامة والقوية بين الناديين الكبيرين، حيث سيحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نادي الرجاء المغربي في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتكمن أهمية تلك المباراة في أن تأهل الفريقين إلى دور نصف الهائي سيكون وفقاً لنتيجة هذه المباراة، حيث سيحتاج فريق الرجاء المغربي الفوز على النادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة من أجل الصعود إلى الدور التالي في البطولة.

موعد مباراة إياب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء:-

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023، والتعادل بأي نتيجة يكفي النادي الأهلي للصعود إلى نصف نهائي البطولة، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين بدون رد يوم السبت الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، وقد سجل أهداف النادي الأهلي كلاً من اللاعب محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

تردد قناة beIN Sport 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا:-

ستقوم قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستقوم قناة بين سبورت أتش دي 4، beIN Sport4 HD بنقل المباراة على الهواء مباشرة، ويمكن استقبال إشاراتها من خلال إدخال التردد الخاص بالقناة من الجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11054 أفقي 2/3 27500 HD سهيل سات 11585 رأسي 2/3 27500 HD

مواجهات الأهلي المحتملة في حالة الصعود إلى نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي:-

في حالة نجاح فريق الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي البطولة على حساب فريق الرجاء المغربي، فإنه سوف يلتقي مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.