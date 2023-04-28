موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على نادي الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا للعام 2023، حيث إلتقى الفريقين في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية يوم السبت الماضي، وقد انتهت المواجهة بانتصار الأهلي بهدفين نظيفين في شباك الرجاء، سجل المدافع محمد عبدالمنعم الهدف الأول لفريقه، بينما سجل لاعب خط الوسط حمدي فتحي الهدف الثاني للمارد الأحمر.

مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

تُقام مباراة الأهلي والرجاء يوم السبت القادم الموافق 29 من شهر أبريل الجاري، وذلك على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، حيث تُقام المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن لقاءات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2023.

من المقرر أن يتولى المعلق التونسي رؤوف خليف مهمة التعليق لأحداث مواجهة مباراة الأهلي والرجاء في مباراة الإياب التي سوف تقام السبت القادم بإذن الله.

وكان النادي الأهلي قد عزز نادي حظوظه في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي 22 من شهر أبريل، وذلك عقب فوزه بهدفين دون رد، وهذه النتيجة قد تُمكن الفريق الأحمر من الصعود إلى دور نصف النهائي حال تعادله أو خسارته بفارق هدف واحد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم عرض مباراة الأهلي والرجاء على قناة “beIN Sports 4” المشفرة، وتردد القناة كالآتي:

تردد قناة بين سبورت 4 على نايل سات:

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 4 على سهيل سات: