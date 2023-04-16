موعد مباراة ” الأهلي والرجاء المغربي ” في ذهاب دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية بقيادة فنية من السويسري ” مارسيل كولر ” من أجل مواجهة خصمه في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الرجاء البيضاوي المغربي وذلك بعد أن أوقعت القرعة التي تم إجرائها كل من العملاق القاهري والفريق المغربي في منافسة لخطف بطاقة العبور لذا فإن المارد الأحمر يسعى من خلال هذه المباراة إلى أن يبعث برسالة قوية لكافة الخصوم وليس فقط الصعود حيث أن العملاق القاهري يقدم أداء استثنائي خلال البطولة في السنوات القليلة الماضية ويرغب في الاستمرار على هذا المنوال .

– موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

في ذات السياق فمن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالمغرب على أن يتم اختيار أحد يومي 21 و 22 من أجل المباراة على أن يعود الفريقين ليلتقيا في مباراة العودة بمصر يومي 28 أو 29 من أجل حسم هوية المنتصر ، يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ستاد القاهرة الدولي على أن يتم نقلها عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من المنتظر أن تكون المباراة غاية في الحدة والتنافسة كما هي عادة مبارايات الأندية المصرية والمغربية خلال السنوات الأخيرة فالأهلي يسعى لتأكيد أنه مازال الفريق الأفضل في القارة السمراء رغم التعثر بدور المجموعات والهزيمة الثقيلة التي تلقاها من صن داونز والتي لا تليق بمكانة الفريق صاحب الرقم القياسي من التتويجات بالبطولة .