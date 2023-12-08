موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الملك فهد الرياضي مباراة الأهلي والرائد، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2023-2024، ويستعد الأهلي السعودي بقوة لهذه المباراة لرغبة الفريق بالفوز بهذه المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك لرغبته في صدارة جدول ترتيب الدوري وحصد اللقب هذا الموسم، ونجح الأهلي في الفوز على أبها في الجولة الماضية بستة أهداف دون رد.

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلي ضد الرائد في الجولة 16 من الدوري السعودي غداً السبت 9 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والرائد على قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر منصة شاهد VIP على شبكة الإنترنت.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

خط الوسط: عبدالله عطيف، علي الاسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

عملٌ جاد 💪🏻 استعدادًا للمواجهة المقبلة 💚 pic.twitter.com/jVqufu7XG6 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 6, 2023

حجز تذاكر الأهلي والرائد

طرح النادي الأهلي السعودي تذاكر المباراة على الموقع الرسمي له علي شبكة الانترنت، ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلى صفحة حجز التذاكر “من هنا “.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر احجز الآن.

يتطلب منك تسجيل الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار الفئة ومكان المقعد.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر السداد.

ترتيب الأهلي والرائد في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، جمعها الفريق من خوض 15 مباراة استطاع الفوز في 9 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي الرائد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، جمعها من 15 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 9 مباريات.