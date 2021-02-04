موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، مع نادي الدحيل القطري، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة ممثلًا لإفريقيا بعد حصوله على لقب دوري الأبطال أمام الزمالك في نوفمبر الماضي، بينما يشارك الدحيل القطري في البطولة ممثلًا لقطر الدولة المنظمة للبطولة.

وهي المباراة التي تقام على استاد المدينة التعليمية، بمدينة الريان في قطر، مساء اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس.

وهي البطولة التي تقام بدولة قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، بعد تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن كان مقرر إقامتها في ديسمبر الماضي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي المصري مع الدحيل القطري، وتايجرز أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري، في دور ربع النهائي، والفائز من المباراة الأولى يواجه بايرن ميونخ، والفائز من المباراة الثانية يواجه بطلل أمريكا الجنوبية، في دور نصف النهائي.