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موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

معتز خليل

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الحزم والأهلي في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

ويُتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة مسيرته بقوة في الدوري لينافس على صدارة الترتيب.

ويرغب الأهلي في مواصلة المنافسة على اللقب وتقديم أداء قوي يسهم في تحقيق الفوز في هذه المواجهة، ويسعى الحزم إلى تقديم أداء جيد وإحداث مفاجأة من خلال الفوز على إحدى الفرق الكبيرة في الدوري السعودي.

موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

غدا الجمعة 22 ديسمبر 2023، وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 17:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الحزم والأهلي عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي حصلت على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 في المملكة العربية السعودية.

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عن الكاتب:
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معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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