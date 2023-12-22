موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الحزم والأهلي في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

ويُتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة مسيرته بقوة في الدوري لينافس على صدارة الترتيب.

ويرغب الأهلي في مواصلة المنافسة على اللقب وتقديم أداء قوي يسهم في تحقيق الفوز في هذه المواجهة، ويسعى الحزم إلى تقديم أداء جيد وإحداث مفاجأة من خلال الفوز على إحدى الفرق الكبيرة في الدوري السعودي.

مواجهات الأهلي والحزم تاريخيًا | 🏟 لعبا 17 مٌباراة

✅ فاز الأهلي في 10 مٌباريات

➖ تعادلا في 6 مٌباريات

❌ فاز الحزم في مٌباراة واحدة

⚽️ سجل الأهلي 30 هدف

🥅 سجل الحزم 15 هدف#ارشيف_الأهلي_مع_دياريو pic.twitter.com/aBIxeSiSEm — دياريو الأهلي (@diario_AFC) December 21, 2023