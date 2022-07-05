موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقنوات الناقلة للمبارة

يواجه فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء، نظيره الجونة بملعب خالد بشارة، مؤجلًا من اليوم التاسع من مسابقة الدوري المصري، في أول اختبار للمدير الفني البرتغالي “ريكاردو سواريز” في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد قيادته للمارد الأحمر في المباراة الأخيرة التي جمعته مع فريق بتروجيت في كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب خالد بشارة، في لقائهما المؤجل من الأسبوع التاسعة من عمر الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي بثلاثية أمام نادي سموحة في آخر مباراة له بالدوري الممتاز.

وقد خسر الأهلي بنتيجة 3-2 أمام سموحة في آخر مباراة له بالدوري، فيما خسر الجونة أمام “إيسترن كومباني” بنفس النتيجة في الجولة الأخيرة.

ترتيب الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض 20 مباراة، وفاز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وأحرز 44 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل الجونة المركز 14 برصيد 21. نقطة بعد لعب 22 مباراة، الفوز في 6 مباريات والتعادل، في 3 مباريات خسروا 13 مباراة، سجل لاعبوهم 20 هدفا واستقبلت شباكهم 29.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري يوم الثلاثاء، باستوديو قبل المباراة تضم مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.