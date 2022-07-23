موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه المارد الأحمر “النادي الأهلي” بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، نظيره نادي الجونة غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٦ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة غداً

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الجونة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يسكن النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدد نقاط ٤٨ نقطة حصدهم من خلال ٢٣ مواجهة مع الأندية المختلفة وله مباراتان مؤجلتان في الدوري وبذلك يتبقى له ١١ مباراة في الدوري المصري.

بينما يسكن نادي الجونة المركز الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدد نقاط ٢٦ نقطة حصدهم من خلال ٢٥ مواجهة مع الفرق المختلفة في الدوري وبذلك يتبقى له ٩ مباريات في الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

في المركز الأول نادي الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما في المركز الثاني نادي بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة.

علاوة على ذلك، يأتي في المركز الثالث النادي الأهلي 48 نقطة من 23 مباراة.

بعد ذلك في المركز الرابع نادي فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة.

والمركز الخامس نادي سموحة 39 نقطة من 25 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تذاع المباراة بين فريق الجونة وفريق الأهلي غداً الأحد في تمام السادسة والنصف عبر قنوات أون تايم اسبورتس والتي لها الحق في بث مباريات الدوري المصري وقبل المباراة يوجد استوديو تحليلي يتكون من أفضل لاعبي الكرة المصرية والمحللين الرياضيين المصريين.

هزيمة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك بكأس مصر

واجه النادي الأهلي المصري نادي الزمالك الفارس الأبيض يوم الخميس الماضي في الجولة النهائية من كأس مصر ٢٠٢١، واستحوذ نادي الزمالك على المباراة وفاز بالبطولة عن طريق إحراز هدفين بواسطة نجم الفريق سيف الدين الجزيري واللاعب الكبير إمام عاشور، وأحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدفاً للأهلي وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح الفارس الأبيض، وبالتالي وصل نادي الزمالك إلى بطولة الكأس رقم ٢٨ بينما بقي النادي الأهلي في البطولة ٣٧ ولم يحصل على ٣٨ بعد الهزيمة من الزمالك.