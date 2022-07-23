موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز

أغلق الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سوارس صفحة كأس مصر بعد خسارته من الزمالك بهدفين لهدف وخسارة اللقب الأول هذا الموسم، وبدأ الفريق في الاستعداد بدون راحة لمباريات الدوري المصري الممتاز حيث يتبقى تسعة جولات يُحسم من خلالهم بطل الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي في العودة إلى الفوز والحصول على النقاط بعد فقدان عدد كبير من النقاط في المباريات الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يلاقي الجونة على ستاد السلام

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي الجونة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب ستاد السلام، ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يعاني من نقص كبير في اللاعبين بعد إصابة كلاً من محمد شريف وطاهر محمد طاهر ومن قبل بيرسي تاو وميكيوسوني وحسين الشحات.

موقف الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلف نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة لعبها النادي السماوي، بينما يتصدر الزمالك الدوري منذ عدة جولات برصيد 58 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض، ويتبقى للنادي الأهلي مباراتان مؤجلتان يسعى خلالهم أن يقلص فارق النقاط مع الزمالك وملاحقة الفريق في الجولات القليلة المتبقية، ويسعى النادي الأهلي في تعويض ضياع بطولة كأس مصر التي خسرها أمام الزمالك مؤخراً.