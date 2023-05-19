موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم أمام فريق الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات مباراة الإياب من الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الحالي 2022 2023، وكان فريق الأهلي قد قدم مباراة قوية في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب رادس بدولة تونس وانتهت بفوز الأحمر بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءا بتوقيت تونس، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي على قناة bein Sports 4HD والتي تنتمي لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا وعدد آخر من البطولات الكبرى، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر مباراة الترجي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول.

في منتصف الملعب: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي.

في الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم “كهربا”.