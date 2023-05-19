موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة

تتطلع جماهير نادي الأهلي بشغف إلى المباراة الهامة التي ستجمع الفريق بالترجي، والتي تعد مباراة حاسمة لتحديد الفريق المؤهل للمنافسة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعد فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر بشكل حصري لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حقق الأهلي فوزًا قويًا في مباراته خارج أرضه، ما وضعه على سلم النهائي في دوري أبطال أفريقيا للعام الرابع على التوالي والسادس عشر في تاريخه.

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سيتقابل الأهلي والترجي في استاد القاهرة الدولي في مباراة اليوم، ويتمتع المارد الأحمر بخيارات واسعة للتأهل إلى المباراة النهائية، بما في ذلك الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة في ملعبه بفارق هدفين.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تنقل قناة beIN SPORTS 4 HD مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة، وذلك بصفتها القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا.

أرقام قياسية للأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلي إنجازًا مهمًا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، سواء بمسماها القديم أو الجديد، والرابعة على التوالي. وجاء هذا التأهل بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية، الذي أُقيم في مدينة الدار البيضاء المغربية، وبعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-0 سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز باللقب عشر مرات، ويأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، ويليهما الترجي التونسي بأربعة ألقاب، وبعد ذلك يأتي كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين بثلاثة ألقاب لكل منهما.

حكم مباراة الأهلي والترجي اليوم

سيدير مباراة الليلة الحكم الموريتاني بيدا دحاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا والانجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، وسيكون الحكم الغاني دانييل لاريا مسؤولًا عن تقنية الفيديو المساعدة (VAR)، بينما سيساعده المغربي سمير جزاز.

أعداد المشجعين

تمكّن الأهلي من الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور مباراته الليلة، وسيكون هناك حضور لعشرة آلاف مشجع في الملعب، وذلك بعد تلقي الأهلي الموافقة الرسمية من الجهات المعنية لحضور الجماهير للمباريات، وتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان سلامة الجميع.

مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في رادس

فاز الأهلي في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على الترجي في تونس الأسبوع الماضي، حملت توقيع بيرسي تاو بتسجيله هدفين، ومحمود عبد المنعم كهربا بتسجيله هدفًا. ويتطلع المارد الأحمر لحسم التأهل الليلة للنهائي الأفريقي ومواجهة الفريق المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

غيابات الأهلي اليوم أمام الترجي

ويفتقد الأهلي في مباراة الليلة الحارس الدولي محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة في السمانة، وسيتم الدفاع عن عرين الأحمر في المباراة الليلة بواسطة الحارس علي لطفي.