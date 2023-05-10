موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا 2023

انتقل لاعبي النادي الأهلي الأمس إلى تونس من أجل المباراة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم أمام فريق الترجي، وهذا اللقاء ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتقدم الأهلي للمرة التاسعة عشر في تاريخه والمرة الرابعة على التوالي للنصف نهائي منذ مشاركته في هذه المباريات، والجدير بالذكر أن تلك المباراة لن تكون بحضور المشجعين تنفيذًا للعقوبة الأخيرة التي تمت على إثر أحداث مباراة الدم والذهب، وإليكم تفاصيل مباراة الأهلي والترجي فيما يلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة

تمكن فريق الأهلي من الفوز على الرجاء البيضاوي في مباراة الذهاب الأخيرة في مقابل 2 هدف، في حين أن مباراة الإياب كانت نتيجتها التعادل السلبي، وهناك الكثير من التوقعات بفوز الأهلي في نهائي البطولة، حيث أنه تمكن من حصده هذه البطولة عشر مرات من قبل ولن يكون صعبًا هذه المرة، أما عن المباراة القادمة التي يلتقي الفائز منهما الفريق التالي لتحقيق الفوز، فتُقام يوم الجمعة 12 مايو في العاشرة مساءً، وهذا على أرض رادس في مباراة الذهاب ويتبقى بعدها مباراة الإياب، لذا يرغب الجميع معرفة الفائز من الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تقوم شبكة قنوات بي أن سبورت بنقل المباراة بين الفريقين لأنها الناقل الحصري والرسمي لمباريات هذه البطولة، ويتم بث المباريات مع انطلاق الساعة العاشرة مساءً بيوم الجمعة القادم مع اللاعبين فقط بدون وجود جماهير كما ذكرنا مسبقًا.