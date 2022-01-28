موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها

يستعد النادي الأهلي لاختتام مشواره في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية بخوض مباراة في غاية الأهمية بالنسبة له يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير 2022، حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي ضمن إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية، على ملعب “الأهلي WE السلام”.

تعادل النادي الأهلي في كافة مبارياته بمنافسات دور المجموعات حيث أن النادي تعادل في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام نادي الجونة، ونادي الدراويش، ونادي المقاولون العرب، بينما انتهت الجولة الرابعة بنتيجة لم تكن متوقعة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي حيث خسر أمام نظيره سموحة بثلاثية نظيفة، وبهذه الخسارة فقد الأهلي فرصة التأهل إلى الدور القادمة وهو نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

على الجانب الآخر يتواجد نادي البنك الأهلي الذي يعيش أسوأ فترته بالبطولة أيضا، حيث خسر من المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، بينما تعادل مع نظيره سموحة، وكذلك أمام الدراويش بنتيجة هدف لكل منهما، وبالنتيجة نفسها أيضا أمام نادي الجونة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها