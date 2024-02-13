موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي السعودي مع الأخدود في مباراة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون واحدة ضمن المباريات الهامة لدي النادي الأهلي، والذي يستعد للفوز بهذه المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك لتقليل الفارق بينه وبين نادي النصر صاحب المركز الثاني، حيث ينافس الأهلي في حصد اللقب مع النصر والهلال.

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلي ضد الأخدود في دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم 16 فبراير 2024 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

خط الوسط: عبدالله عطيف، علي الاسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

أعلن نادي الأخدود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طرح تذاكر المباراة علي موقع “hadir” ويمكن حجز التذاكر من خلال القيام بالآتي:

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر “من هنا “.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة زر احجز.

يتطلب منك تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة.

اختيار المقعد.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر تأكيد الحجز.