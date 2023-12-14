موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة فى كأس العالم للأندية بالسعودية 2023

مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، والتي ينتظرها الملايين من محبي وعشاق كرة القدم ومشجعي الفريقين، والتي من المقرر أن تقام مساء الجمعة المقبل الموافق 15-12-2023م، مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة فى كأس العالم للأندية بالسعودية 2023

اتحاد جدة يفوز على أوكلاند سيتي

حقق فريق الاتحاد السعودي فوز كبير بثلاثية نظيفة على بطل أوكلاند سيتي النيوزلندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في الدور التمهيدي من بطولة كاس العالم للأندية، ليتأهل الفريق لمواجهة النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي، ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة ممثلاً للدولة المستضيفة للبطولة وهي المملكة العربية السعودية.

النادي الأهلي يسعى لمجد جديد في بطولة كأس العالم للأندية

يشارك النادي الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الرابعة على التوالي في هذه البطولة، ممثلاُ عن القارة السمراء بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2023، وحقق العام الماضي المركز الثالث في إنجاز تاريخي، ويسعى هذا العام للوصول للمباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم وكتابة التاريخ.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يبحث الكثير من الجمهور خلال الفترة الحالية لمعرفة أهم القنوات التي من خلالها يمكن مشاهدة مباراة اتحاد جدة والأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر إذاعة المباراة حصرياً من خلال مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية والتي تنقل البطولة، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال منصة فيفا الرقمية على شبكة الإنترنت.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5