موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة فى كأس العالم للأندية بالسعودية 2023
مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، والتي ينتظرها الملايين من محبي وعشاق كرة القدم ومشجعي الفريقين، والتي من المقرر أن تقام مساء الجمعة المقبل الموافق 15-12-2023م، مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة بالمملكة العربية السعودية.
اتحاد جدة يفوز على أوكلاند سيتي
حقق فريق الاتحاد السعودي فوز كبير بثلاثية نظيفة على بطل أوكلاند سيتي النيوزلندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في الدور التمهيدي من بطولة كاس العالم للأندية، ليتأهل الفريق لمواجهة النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي، ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة ممثلاً للدولة المستضيفة للبطولة وهي المملكة العربية السعودية.
النادي الأهلي يسعى لمجد جديد في بطولة كأس العالم للأندية
يشارك النادي الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الرابعة على التوالي في هذه البطولة، ممثلاُ عن القارة السمراء بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2023، وحقق العام الماضي المركز الثالث في إنجاز تاريخي، ويسعى هذا العام للوصول للمباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم وكتابة التاريخ.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية
يبحث الكثير من الجمهور خلال الفترة الحالية لمعرفة أهم القنوات التي من خلالها يمكن مشاهدة مباراة اتحاد جدة والأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر إذاعة المباراة حصرياً من خلال مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية والتي تنقل البطولة، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال منصة فيفا الرقمية على شبكة الإنترنت.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 12418
- الإستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 6/5
قائمة النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية
أعلن السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية وضمت القائمة كلاً من:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.
- الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق.
- الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا.
- في الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد، كهربا، وبيرسي تاو، وموديست.