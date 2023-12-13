موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بربع نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة لها والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والسعودية وكل مكان، صوب ملعب الملك عبد الله ببريدة، لمشاهدة متابعة قمة الكرة العربية بين فريقي الأهلي المصري بطل أبطال دوري أفريقيا و اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تمكن العميد من الفوز على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، ليضرب موعدًا مع بطل القرن الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بربع نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة لها

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، مساء يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر، في مباراة الدور الثاني دور ربع النهائي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل الأهلي المباراة ممثلًا عن قارة أفريقيًا بصفته الفريق الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري الأبطال، بينما يشارك العميد في البطولة بصفته صاحب الأرض والجمهور من البلد المنظم، وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، وستكون المواجهة قوية جدًا، في ظل طبيعة المواجهات التاريخية بين البلدين.

القناة الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة مثلها مثل باقي ماتشات البطولة حصريًا على شبكة قنوات الرياضية السعودية، يسبقها استوديو تحليلي بوجود مجموعة من كبار المحللين، وتغطية خاصة من داخل وخارج الملعب ومع الجماهير من المدرجات، وفقرة تحكيمية أيضًا، كما يُمكنك مشاهدة المباراة أيضًا من خلال منصة شاهد.

تردد قنوات SSC على عرب سات

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع للفريقين

أما عن التشكيل المتوقع للفريقين في موقعة الجمعة، فقد يمثل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

بينما يمثل الاتحاد:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – حسن كادش – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – فيصل الغامدي.

وفي الهجوم: رومارينهو – إيجور كورنادو – كريم بنزيما.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، ومن المقرر أن يكون مشاركًا أيضًا في النسخة المقبلة بعد تعديل نظامها وزيادة عدد الفريق المتواجدة فيها، سواء فاز ببطولة أفريقيا أو لم يفز بها.

تحظى المباراة بتغطية إعلامية كبيرة في الوطن العربي، ويعلق جماهير الفريقين آمالهم على الفوز في المباراة والصعود من أجل مواجهة بطل أمريكا الجنوبية في مباراة نصف النهائي وهو فريق فلومينينسي البرازيلي، والفائز يصل إلى الدور النهائي لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وبطل المكسيك.