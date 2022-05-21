موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يحتضن ملعب بتروسبورت مباراة في غاية القوة والأهمية مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر مايو الجاري 2022 تجمع بين الأهلي ومضيفه إنبي ضمن إطار الجولة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 – 2022.

الأهلي بقيادة المدير الفني موسيماني يعاني من فترة سيئة داخل إطار الدوري، حيث أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر أربع جولات له وانتهت جميعها ما بين الخسارة والتعادل، وفي جولته الأخيرة تعادل المارد الأحمر أمام البنك الأهلي وانتهت المباراة بدون أي أهداف، ويسعى المارد الأحمر لإيقاف مأساة النقاط التي يعاني منها الآن وتحقيق الفوز على إنبي والخروج بنقاط المباراة كاملة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 خلف بيراميدز صاحب الوصافة وغريمه الزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة.

على الجانب الآخر هناك إنبي الذي يستعد بدوره لدخول المباراة بروح معنوية منخفضة أيضا بعد أن تعادل في آخر جولاته أمام المقاولون العرب، ويسعى الفريق لاستغلال أفضلية الأرض لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين مركز بجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة