موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

مهند شرف

يحتضن ملعب بتروسبورت مباراة في غاية القوة والأهمية مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر مايو الجاري 2022 تجمع بين الأهلي ومضيفه إنبي ضمن إطار الجولة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 – 2022.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 3 21/5/2022 - 12:11 ص

الأهلي بقيادة المدير الفني موسيماني يعاني من فترة سيئة داخل إطار الدوري، حيث أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر أربع جولات له وانتهت جميعها ما بين الخسارة والتعادل، وفي جولته الأخيرة تعادل المارد الأحمر أمام البنك الأهلي وانتهت المباراة بدون أي أهداف، ويسعى المارد الأحمر لإيقاف مأساة النقاط التي يعاني منها الآن وتحقيق الفوز على إنبي والخروج بنقاط المباراة كاملة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 خلف بيراميدز صاحب الوصافة وغريمه الزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 1 21/5/2022 - 12:11 ص

على الجانب الآخر هناك إنبي الذي يستعد بدوره لدخول المباراة بروح معنوية منخفضة أيضا بعد أن تعادل في آخر جولاته أمام المقاولون العرب، ويسعى الفريق لاستغلال أفضلية الأرض لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين مركز بجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

رد فعل مفاجئ من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على إنبي في الدوري

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 2 21/5/2022 - 12:11 ص

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

المباراة الأهلي X إنبي
الموعد اليوم السبت 21 مايو 2022 – الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة أون تايم سبورت
الملعب بتروسبورت
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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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