موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

صدمة كبيرة تعرض لها جمهور الأهلي بعد الخسارة التي مُني بها الفريق في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 على يد منافسه فلومينينسي البرازيلي بهدف نظيف.

محمد عبد المنعم وعلي معلول من مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

عدة أسباب جعلت جمهور المارد الأحمر يشعر بمرارة الخسارة، أولها أن أداء الفريق لم يكن كما هو عليه في مباراة الاتحاد التي صال وجال فيها لاعبو الأهلي واستطاعوا أن يكبدوا العميد هزيمة بثلاثية مقابل هدف.

وثاني هذه الأسباب، هو أن الهزيمة جاءت بعد أن أضاع لاعبو الأهلي فرصًا كثيرة في الشوطين الأول والثاني، كانت كفيلة بأن تجعلهم يخرجوا منتصرين من المباراة بفارق مريح لو أنه تم استغلالها كما ينبغي.

أما ثالثاً وأهم أسباب الحزن، هو أن الفرصة كانت مواتية بشكل كبير لكي يصعد الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد المشاركات الكثيرة التي حظي بها على مدار 18 عام منذ أول مشاركة له في نسخة عام 2005، كما أن تحقيق هذا الحلم سوف يكون أكثر تعقيدًا مع تطبيق النظام الجديد للبطولة بزيادة عدد الفرق بدءًا من النسخة القادمة.

لكن مع ذلك، فإن الأهلي سوف يكون أمامه فرصة لكي لا يخرج خال الوفاض من هذه البطولة، حيث سيسعى لاعبوه لأن يحققوا إنجازًا جديدًا بتحقيق ميدالية برونزية رابعة بعد أن حصدها الفريق في أعوام (2006 – 2020 – 2021)، وذلك حينما يواجهوا الفريق الياباني بطل قارة آسيا الذي تكبد خسارة ثقيلة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

محمد الشناوي 🗣️ 💬 كان هدفنا الوصول للنهائي ولكن التوفيق غاب عن الفريق وأمامنا فرصة لإسعاد الجماهير يوم الجمعة #الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/S7foFZCvSE — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 18, 2023

موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

من المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والتنافس على الميدالية البرونزية ما بين الأهلي وأوراوا في يوم الجمعة القادم والموافق 22 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة في المواعيد التالية بالنسبة لبعض الدول الأخرى:

15:30 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:30 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

17:30 بتوقيت السعودية وقطر والعراق.

18:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

حصلت شبكة الرياضة السعودية SSC على حق إذاعة مباريات البطولة المقامة حاليًا في المملكة، ويمكن مشاهدة اللقاء المرتقب عبر إحدى قنواتها أو عبر الإنترنت من خلال تطبيق وموقع البث الحي شاهد VIP – رياضة.