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موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

معتز خليل

يلتقي الأهلي المصري وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023، وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويسعى الأهلي لتحسين مركزه في البطولة، بعد أن خسر في نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

غدا الجمعة 22 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة على قناة SSC، كما يمكن لهواة البث المباشر متابعة اللقاء عبر تطبيق شاهد.

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عن الكاتب:
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معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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