موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة
يلتقي الأهلي المصري وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023، وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويسعى الأهلي لتحسين مركزه في البطولة، بعد أن خسر في نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.
📸 مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمباراة تحديد المركر الثالث بمونديال الأندية 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/52vPt5jOBh
— النادي الأهلي (@AlAhly) December 21, 2023