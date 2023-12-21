موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ينتظر العديد من عشاق الدائرة المستديرة والمارد الأحمر مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، وذلك من أجل تحديد المركز الثالث والرابع، حيث بدأ البحث عن القنوات المجانية التي تنقل تلك المباراة الهامة والقوية في النسخة الأخيرة من تلك البطولة، والتي تٌقام في المملكة العربية السعودية وسط متابعة جماهيرية عالمية كبيرة، حيث يحتاج جميع المشجعين التعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، والتشكيل المتوقع للفريقين وكذلك معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

يتابع جماهير الدائرة المستديرية المباراة القوية والنارية بين الفريق المصري والفريق الياباني في مونديال الأندية 2023، والتي من المقرر إقامتها غداً الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، وهى مباراة نارية لتحديد المركز الثالث والرابع، حيث يصعد الفريق الفائز باللقاء على المركز الثالث.

يسعى النادي الأهلي المصري إلى الاستعداد لتلك المباراة بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بتلك المباراة القوية، وذلك من أجل حصد الميدالية البرونزية وإرضاء جميع جماهيره العريضة، وخاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام نادي فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في مباراة نصف نهائي كاس العالم للأندية.

من المقرر أن تُقام مباراة الاهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية مساء الجمعة غداً في تمام الساعة الرابعة النصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والإمارات العربية، وسط متابعة جماهيرية عربية كبيرة أملاً في حصد الفريق المصري الميدالية البرونزية، حيث يتم لعب تلك المباراة القوية على ملعب الأمير عبد الله فيصل، وتنقل المباراة مجموعة قنوات SSC 1HD وSSC 5HD، وتطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

البطولة كأس العالم للأندية 2023 المباراة الأهلي وأوراوا الياباني موعد المباراة والتوقيت الجمعة 21 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة القنوات الناقلة للمباراة SSC 1HD وSSC 5HD

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي في كأس العالم للندية

على القمر الصناعي إنتل سات قناة Varzesh HD.

القمر الصناعي الياه سات قناة Football HD.

على القمر الصناعي نايل سات قناة CBC Sport HD.

يحاول المدير الفني للنادي الأهلي الاستعداد جيداً اليوم وعمل تكتيك تدريبي لجميع اللاعبين المشاكرين في المباراة غداً، وذلك بعد الكشف عن خطة اختراق الفريق الياباني الذي كان متكتلاً دفاعياً أمام نادي مانشستر سيي، الذي نجح في اختراق الفريق الياباني وتسجيل ثلاثة أهداف رائعة الصعود للمباراة النهائية، ومن المقرر أن يواجه الفريق البرازيلي في النهائي أملاً في تحقيق بطولة المونديال للمرة الأولى في تاريخه.