لقاء جديد مرتقب ينتظره عشاق المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في مدينة جدة السعودية، عندما يلتقي فريق أوراو الياباني بطل آسيا في مباراة تحديد المركز الثالث، مباراة قوية ينتظرها الأهلي من أجل تحديد الفائز بالبرونزية التي خسرها العام الماضي أمام فلامينجو البرازيلي في نسخة المغرب، يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن مفاجأة غير متوقعة من كولر بشأن موديست المحترف الفرنسي بصفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني على برونزية كأس العالم العالم للأندية| وكولر يفجر مفاجأة بشأن موديست

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي المصري بطل إفريقيا وفريق أوراوا الياباني بطل آسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية في تمام الساعة الرابعة ونصف عصر يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، وتنقلها قنوات SSC المشفرة حصريًا على قنواتها، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت على ترددها الأرضي.

خاض الأهلي في هذه البطولة مباراتين، استطاع من الفوز في المباراة الأولى على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يعود ويخسر في مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدفين مقابل لاشيء، في حين أخفق الفريق الياباني في مباراة نصف النهائي أمام مانشستر سيتي بطل أوروبا بثلاثة أهداف دون رد.

ومن أجل رفع الروح المعنوية بعد الهزيمة من الفريق البرازيلي، طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بطي صفحة مباراة فلومينينسي والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومفاجأة بشأن موديست

ومن ناحية أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبير على راديو أون تايم سبورت عن مفاجأة تتعلق بموقف كولر من تحديد مصير الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، خاصةً وأن اللاعب فشل في إثبات نفسه للجماهير ولم يقدم أي جديد، وظهر بمستوى سيء للغاية منذ قدومه في الصيف الماضي، مع الأهلي حتى الآن، ووجود آراء تطالب برحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأكد شوبير أن كولر على عكس التوقعات، يتمسك بشكل كبير للغاية باستمرار موديست ويرفض رحيله عن الأهلي في يناير، حيث يرى أن اللاعب لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب مع الفريق الأحمر حتى الآن، ولا يزال هناك فرصة لتقييمه والحكم على مستواه بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة، وأنه سيعمل خلال مباريات السوبر المصري في الإمارات بإعطاء اللاعب الفرصة الكاملة في المشاركة من أجل تقديم نفسه، وبالتالي يتكون الفرصة مواتية أمامه لإثبات جدارته في ارتداء الفانلة الحمراء من عدمه.