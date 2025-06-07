موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا الودية إستعدادًا لكأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يلعب النادي الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مباراة ودية ضد باتشوكا المكسيكى، في إطار تجهيزات الفريقين للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو المقبل.

موعد المباراة

وسوف تلعب المباراة على أرضية ملعب”تشيس ستاديوم” بمدينة “ميامى” الأمريكية، بينما تبدأ المباراة فى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الأحد الموافق الثامن من يونيو الجارى.

وستذاع مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى الودية على قناة “أون سبورت “، مع تحليل فني شامل بواسطة مجموعة بارزة من المحللين الرياضيين.

وبحسب مانشرته صفحة SUBCAMPEÓN MUNDIAL المكسيكية بمنصة “إكس” يعد النادي الأهلي هو أكثر الفرق الأفريقية خوضًا للمباريات ضد أندية “الكونكاكاف” في البطولات التابعة للأتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

باتشوكا الوحيد في كونكاكاف لم يهزم من الأهلي

وقالت الصفحة “باتشوكا هو الفريق الوحيد من قارة الكونكاكاف الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة ضد الأهلي في المباراتين التي جمعتهما تحت راية الفيفا، بينما فاز الأهلي على كلوب أمريكا ومونتيري من المكسيكي، بجانب سياتل ساوندرز الأمريكي”.

وتعرض النادي الأهلي للهزيمة ضد باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية 2008 بنتيجة 2 – 4، قبل أن يخسر بركلات الترجيح ضد الفريق ذاته بالمباراة التي جمعتهما بالعاصمة القطرية “الدوحة” في بطولة كأس التحدي العام الماضي.

ويبدا النادي الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.