بعد ضياع حلم التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، يدخل النادي الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ولا بديل عن الفوز، وتحقيق إنجاز الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ المارد الأحمر، من 8 مشاركات سابقة، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واوراوا الياباني لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023م.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم 2023 للأندية والقنوات الناقلة

صراع المركز الثالث والميدالية البرونزية يشعل مباراة الأهلي وأوراوا

حقق النادي الأهلي لكرة القدم المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات من قبل ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه في هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في المملكة العربية السعودية، يسعى لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، في إنجاز لم يحققه أي فريق عربي أو إفريقي من قبل، أفتتح النادي الأهلي البطولة بالفوز على منظم البطولة فريق الاتحاد السعودي على أرضه بنتيجة كبيرة 3-1، في مباراة كبيرة من الفريقين، ليضرب موعداً في مباراة قبل النهائي مع فريق فلومينينسي البرازيلي، خسر النادي الأهلي المباراة بنتيجة 2-1، ليلعب مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام الفريق الياباني أوراوا الذي خسر في مباراة قبل النهائي من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أوراوا الياباني

يدخل النادي الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث أمام أوراوا الياباني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور.

في الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود كهربا.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا في بطولة كأس العالم للأندية من خلال قناة إس إس سي الرياضية السعودية، وتعتبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي الناقل الحصري للبطولة، ومن المقرر أن يقوم بالتعليق على المباراة علي سعيد الكعبي، وذلك يوم الجمعة 22 -12-2023 في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 بتوقيت أبو ظبي، تقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.