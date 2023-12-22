موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم 2023 للأندية والقنوات الناقلة
بعد ضياع حلم التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، يدخل النادي الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ولا بديل عن الفوز، وتحقيق إنجاز الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ المارد الأحمر، من 8 مشاركات سابقة، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واوراوا الياباني لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023م.
صراع المركز الثالث والميدالية البرونزية يشعل مباراة الأهلي وأوراوا
حقق النادي الأهلي لكرة القدم المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات من قبل ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه في هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في المملكة العربية السعودية، يسعى لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، في إنجاز لم يحققه أي فريق عربي أو إفريقي من قبل، أفتتح النادي الأهلي البطولة بالفوز على منظم البطولة فريق الاتحاد السعودي على أرضه بنتيجة كبيرة 3-1، في مباراة كبيرة من الفريقين، ليضرب موعداً في مباراة قبل النهائي مع فريق فلومينينسي البرازيلي، خسر النادي الأهلي المباراة بنتيجة 2-1، ليلعب مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام الفريق الياباني أوراوا الذي خسر في مباراة قبل النهائي من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد أوراوا الياباني
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- في خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.
- خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور.
- في الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود كهربا.
القنوات الناقلة للمباراة