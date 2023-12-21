يدخل النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا في مواجهة صعبة عصر الجمعة أمام فريق أوراوا الياباني بطل آسيا، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة جدة السعودية، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز بالميدالية البرونزية وتعويض خسارته الأخيرة في مباراة نصف النهائي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي الذي سيواجه مانشستر سيتي على الميدالية الذهبية والفضية، في الوقت الذي كشف فيه مرتجي موقف كهرباء من المشاركة الجمعة.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية.. ومرتجي يكشف حقيقة إيقاف "كهربا"

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

تنطلق مباراة الأهلي وبطل آسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة 4.30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5.30 بتوقيت السعودية، وتنقلها قنوات الرياضية السعودية حصريًا، كما تُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت عبر ترددها الأرضي، ويسعى فيها المارد الأحمر من الفوز بالميدالية البرونزية وتعويض جماهيره خسارة المباراة السابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يخوض الأهلي تشكيل المباراة بالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

وحقيقة غياب كهربا

ومن ناحية أخرى، انتشرت خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى حصول محمود عبد المنعم الشهير بكهربا عن مواجهة بطل اليابان، وهو ما أثر جدل كبير، لاسيما وأنه المهاجم الوحيد للفريق الآن، قبل أن يكشف المهندس خالد مرتجي ، رئيس بعثة النادي الأهلي في السعودية، ملابسات وحقيقة ما تردد بشأن هذا الأمر.

وقال مرتجي بأن كل ما تردد حول إيقاف كهربا لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى اللاعب لم يحصل أساسًا على بطاقة صفراء أمام فريق فلومينينسي، وبالتالي سيكون جاهزًا لموقعة بطل آسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابعة، مشيرًا إلى أن ما حدث هو مجرد لبس بسبب حديث معلق المباراة السابقة أن كهربا حصل على بطاقة صفراء وظهر على الشاشة أن الحكم يشهر البطاقة الصفراء لكهربا في حين أنها كانت للاعب غيره.

ومن ناحية أخرى، ينهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، التدريبات المسائية اليوم، استعدادًا للمواجهة القوية غدًا الجمعة، التي يسعى فيها الفريق لمصالحة جماهيره والفوز بالميدالية البرونزية والبقاء ضمن الثلاثة الكبار في البطولة، حيث يدخل الفريق المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، وهو الأمر الصعب، لاسيما وأن الفريق يواجه منافسًا قويًا جدًا يملك تكتيكات فنية كبيرة داخل أرضية الملعب، ويسعى هو الآخر لتعويض خسارته الماضية أمام المان سيتي في مباراة نصف النهائي.