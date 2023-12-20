موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

النادي الأهلي المصري يواجه فريق أوراوا الياباني في إطار بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

بعد خسارة نادي أوراوا الياباني من نادي مانشستر سيتي في مباراة الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، فإن الفريق الياباني سيلاقي النادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد انتهت مباراة الدور نصف النهائي بين مانشستر سيتي وأوراوا بفوز المان سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم

ستقام مباراة النادي الأهلي ضد فريق أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة النادي الأهلي ونادي أوراوا الياباني على ستاد “الأمير عبد الله الفيصل”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تعتبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة النادي الأهلي القادمة ضد أوراوا عبر قناة SSC 1.