موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وخاصة من مشجعي الأهلي المصري موعد مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في أولى مباريات العملاق القاهري بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغيب الفريق عن الجولة الأولى وتعديل مبارياته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي حصل فيها على المركز الرابع في دولة المغرب.

موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الهلال السوداني نظيره الأهلي المصري، يوم السبت المقبل الموافق 18 فبراير 2023، في تمام الساعة 15:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، و16:00 بتوقيت مكة المكرمة، و17:00 بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

🔷 | الهلال يعلن إغلاق كافة الحصص التدريبية، لفريق الكرة الأول، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، حتى موعد مواجهة الأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا 🔵⚪ pic.twitter.com/VVmG0snnAj — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) February 13, 2023

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

تمتلك شبكة قنوات “بين سبورتس” الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على قنواتها المشفرة بداية من دور المجموعات وحتى نهاية البطولة.

مجموعة الأهلي المصري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي المصري في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم كلًا من “صندوانز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني”، ويتصدر صنداونز المجموعة بعدما فاز على الهلال في الجولة الأولى بهدف دون رد، بينما بقي الأهلي والقطن بدون نقاط بسبب تعديل مباريات الأهلي الناتج عن مشاركة الفريق القاهري في كأس العالم للأندية.

🎥 ملخص المباراة: ماميلودي صنداونز يحقق أول ثلاثة نقاط بالبطولة عقب التفوق على الهلال بهدف دون مقابل! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #MSFCHSC | @Masandawana | @Football2Gether pic.twitter.com/RnSnLyfedM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 12, 2023

موقف الأهلي المصري والهلال في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يدخل النادي الأهلي المصري اللقاء بنية الفوز في أم درمان خاصة وأن الفريق السوداني سيلعب بدون حضور جماهيري، بينما يتمسك الهلال السوداني بالفوز للحفاظ على فرص الصعود إلى الدور المقبل بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام صنداونز الجنوب إفريقي، مما يشير إلى أن المباراة ستكون قوية من كلا الجانبين اللذين يطمعان في الفوز بالمباراة وتحقق الثلاثة نقاط.

🔷 | الاتحاد الإفريقي يخاطب الهلال ويتمسك بقراره السابق بحظر التواجد الجماهيري في الجولة القادمة من الأبطال 🔵⚪ pic.twitter.com/Anu4bLHPbI — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) February 15, 2023

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ويغيب عن النادي الأهلي ظهير الفريق خالد عبد الفتاح بعدما تعرض للطرد أمام فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وعمرو السولية بداعي الإصابة ومحمد الضاوي كريستو بسبب انضمامه لمعسكر منتخب تونس تحت 20 عامًا في مصر، وفيما عدا ذلك يدخل الفريق بكامل صفوفه التي تواجدت في بطولة كأس العالم للأندية.