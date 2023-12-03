موعد مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية 2023

يلتقي نادي الأهلي المصري والاتحاد السعودي في إحدى منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال شهر ديسمبر الجاري، ويخوض الفريقان خلال الفترة الحالية عدة مباريات قبل المواجهة المرتقبة بينهم والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية وتؤهل الفائز للمشاركة في مباراة نصف نهائي البطولة.

جاءت نتائج قرعة مواجهات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية على النحو التالي:

يلتقي الأهلي السعودي مع الفائز في مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

نادي ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.

يتأهل الفائز في مباراة الأهلي والاتحاد لمواجهة بطل كوبا أمريكا الجنوبية في مباراة نصف النهائي.

يواجه الفائز في لقاء ليون المكسيكي وأوراوا ريدز نادي مانشستر سيتي في مباريات نصف النهائي الثانية.

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استعدادات الأهلي للسفر إلى السعودية

يستعد الأهلي المصري خلال هذه الفترة للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة اتحاد جدة من خلال إنهاء جميع الأمور الإدارية وتأشيرات السفر للاعبين باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد فوزه على نادي الوداد المغربي، ولكن يخوض عدد من المباريات الهامة قبل السفر وهي:

مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز بتاريخ 6 ديسمبر.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء 9 ديسمبر.

سوف تُقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر 2023 بالسعودية في حالة فوز الاتحاد على نادي أوكلاند سيتي، وتعتبر هذه النسخة من كأس العالم للأندية هي الأخيرة من نوعها بمشاركة سبعة من الأندية الشهيرة من بينها أندية عربية وغير عربية من قارات مختلفة.