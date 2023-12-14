موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

ينتظر عشاق فريقي النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة السعودي المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقان في إطار منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية العام الجاري 2023، وسوف نستعرض كافة الاستعدادات التي قام بها الفريقان قبل هذه المواجهة المرتقبة، وأيضا تاريخ مواجهات الفريقين، وكذلك سنتعرف على تشكيل الفريقين المتوقع قبل انطلاق اللقاء وموعد هذه المباراة، وكذلك أبرز اللاعبين المتوقع غيابهم عن اللقاء.

الأهلي واتحاد جدة

‏تاريخ مشاركات فريق الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

يعتبر الأهلي المصري من ضمن الفرق صاحبة أكثر مشاركة في البطولة حيث لعب الفريق في كأس العالم للأندية 22 مباراة على مدار التاريخ حيث حقق الفوز في ثمانية مباريات وخسر في 13 مباراة وتعادل مرة وسجل الفريق 24 هدف واستقبلت شباكه 34 هدف، وقد حصل فريق النادي الأهلي على المركز السادس في أول مشاركة له في عام 2005 وخسر مباراتين، ‏وحصل أيضا على المركز السادس في مشاركته في عام 2008 وخسر أيضا مباراتين، ‏وحصل الفريق على المركز الثالث في ثلاث مشاركات في كأس العالم للأندية كانت الأولى في عام 2006 حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة، وحصل على المركز الثالث أيضا في عام 2020 عندما حقق فوزا وخسارة واحدة وتعادل في مباراة، بينما المرة الثالثة التي حصل فيها الفريق المركز السادس كانت في عام 2021 عندما فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ‏وحصل الأهلي على المركز الرابع مرتين كانت أولهما في عام 2012 عندما حقق فوزا وحيدا وخسر مرتين، بينما كانت المرة الثانية التي يحصل فيها الفريق على المركز الرابع كانت في عام 2022 ‏عندما حقق الفوز في مباراتين وخسر في اثنين آخرين.

‏أبرز الغائبين عن مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

‌‌‌‏يغيب عن اللقاء المرتقب بين فريق الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية ثمانية لاعبين من فريق اتحاد جدة وهم: اللاعب لويز فيليبي، ‏ويغيب أيضا اللاعب عبد الله الجدعاني والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، ‏بينما قد يشارك بعض اللاعبين من الثمانية وهم اللاعب زكريا هوساوي اللاعب أصيل عبيد ومد الله العليان، وعبد الرزاق حمد الله والذي يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في المباراة.

‏وبالنسبة للنادي الأهلي المصري فإن الفريق جاهز بالكامل للمشاركة في المباراة بكافة اللاعبين المسجلين في صفوف الفريق.

‏تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة قبل المباراة

‌‌‏استقر المدير الفني لنادي الأهلي على تشكيل الفريق المتوقع قبل المباراة والتشكيل كالتالي: في حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي وفي خط الدفاع كل من محمد عبد المنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، وفي خط الوسط كلا من مروان عطية ومحمد مجدي أفشة واليو ديانج، بينما في خط الهجوم كلا من بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

‏التشكيلة المتوقعة لفريق اتحاد جدة ضد الأهلي في المباراة المقبلة

‏استقر الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي على التشكيلة النهائية التي ستلعب مباراة الفريق ضد النادي الأهلي وكانت كالتالي:

في حراسة المرمى مارسيل جروهي، وفي خط الدفاع كل من أحمد حجازي وكادش وعمر هوساوى هو زكريا هوساوي، في خط الوسط كل من اللاعب فيصل الغامدي ورومارينيو فابينيو وإنغولو كانتي، وفي خط الهجوم اللاعب كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

يستعد ملعب الجوهرة في مدينة جدة لاستقبال المباراة التي ستلعب بين فريق الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري وستكون المباراة في تمام 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.