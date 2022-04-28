موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل الموافق 30 من شهر أبريل الجاري 2022 على ملعب المقاولون العرب ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 – 2022.

يستعد المارد الأحمر لدخول المواجهة بروح معنوية منخفضة بعد أن تعثر في المباريات الأخيرة وساعد هذا الأمر غريمه الزمالك في الصعود للمركز الأول بالدوري واحتلال صدارة الدوري الآن، حيث تعادل الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش وانتهت المباراة خالية من الأهداف تماماً، ويسعى الأهلي الآن بقيادة المدير الفني موسيماني لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام سيراميكا من أجل المنافسة على صدارة الدوري مرة أخرى، حيث يحتل المارد الأحمر وصافة الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه الزمالك.

على الجانب الآخر هناك سيراميكا كليوباترا الذي تمكن من تحقيق الفوز في جولته الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون رد، ويسعى النادي الآن للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة على الرغم من إدراكه صعوبة ضيفه ولكن سيعمل على استغلال أفضلية الأرض من أجل تحقيق الفوز، ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر بترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة