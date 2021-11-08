موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز

الكثير من محبي الكره المصرية يبحث عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021, واستطاع النادي الأهلي في مباراته الأخيرة مع نظيرة نادى الزمالك من تحقيق الفوز بخمسه أهداف مقابل هدفين للزمالك, مما جعله يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما نادى الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام نادى المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز 2021, يوم الجمعة الموافق 19 من نوفمبر 2021, وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة, وتقام المباراة على ملعب “استاد السلام”.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية.

يسعى النادي الأهلي لمواصله انتصاراته في بداية الموسم الحالي, حيث انه خاض ثلاث مباريات فاز فيهم جميعا ولم يتلقى أي هزائم حقق منها 9 نقاط, بينما نادى المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 4 نقاط, نتيجة فوزه في مباراة وتعادل في أخري وخسر مباراته الأخيرة.