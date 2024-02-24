موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري وترتيب الفريقين في المسابقة حتى الآن

يعود النادي الأهلي مجددا للمشاركات المحلية في بطولة الدوري المصري ضد فريق بلدية المحلية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز، فمن المعروف أن مشاركات النادي الأهلي المحلية قد شهدت عدد كبير من التأجيلات خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية التي لعبت نهاية العام الماضي، فيما يلي سنتعرف على موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة كما سنتناول ترتيب الفريقين في الدوري المحلي.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

يستضيف فريق النادي الأهلي فريق بلدية المحلة يوم الثلاثاء القادم الموافق السابع والعشرون من فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، تلعب مباراة الفريقين ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يستضيف المباراة ستاد القاهرة الدولي ملعب فريق النادي الأهلي هذا الموسم، وسيتم نقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري المصري هذا العام.

ترتيب الأهلي في الدوري

يحتل النادي الأهلي حاليا المركز العاشر في ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث خاض النادي الأهلي حتى الآن ست مباريات فقط من أصل أربعة عشر جولة لعبت في المسابقة، الأمر الذي أثر بشكل كبير جدا على ترتيب المارد الأحمر في البطولة حتى الآن، فقد تمكن النادي الأهلي من الفوز في أربعة مباريات والتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة محلية هذا الموسم حتى الآن.

جدير بالذكر أن أخر مباراة خاطها النادي الأهلي كانت مباراته ضد فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تمكن فيها من الفوز فيها بهدف دون رد أحرزه حسين الشحات ليقترب فريق النادي الأهلي من التأهل وبشدة لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب بلدية المحلة في الدوري

أما فريق بلدية المحلية الصاعد حديثا للدوري المصري هذا الموسم فيحتل حاليا المركز الثاني عشر في ترتيب مسابقة الدوري المصري، حيث خاض الفريق ثلاثة عشر مباراة حتى الآن تمكن من حصد ثلاثة عشر نقطة فقط، إذ تلقى الفريق الهزيمة في ست مباريات وتعادل أربعة مباريات واستطاع الفوز في ثلاث مباريات فقط.