موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية والتشكيل المتوقع

يترقب الجميع موعد مباراة الأهلي القادمة بعدما تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر المصري وتغلب على الزمالك بهدفين دون رد، حيث يعتبر هذا الفوز اختبار حقيقي للمدير الفني السويسري كولر وتمكن فيه من الانتصار وتحقيق أول بطولة له مع النادي الأهلي، ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي الداخلية يوم الأربعاء 2-11-2022 ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية

سوف تقام مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية يوم الأربعاء الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، وتم تحديد إستاد السويس لاستضافة اللقاء، ويسعى الأهلي جاهدا محاولة الانتصار علي فريق الداخلية لاستكمال سلسة الانتصارات، وأيضا لا ننسى أن فريق الداخلية فريق قوي ومن الصعب الانتصار عليه بسهولة، وأيضا يسعى فريق الداخلية الانتصار على الأهلي لتحقيق ثلاث نقاط غاليه، لان فريق الداخلية يملك حتى الآن نقطتين من خلال مواجهتين في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الداخلية

استقر المدرب الفني السويسري مارسيل كولر، على إجراء بعض التغيرات لمباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية حيث من المتوقع أن يحافظ كولر على التشكيلة التي يخوض بها المباريات حاليا وينوي إجراء بعض التغيرات البسيطة بسبب الإيقاف أو الإصابات لذلك سوف يغيب طاهر محمد طاهر عن المباراة لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وأيضا سوف يتغيب عن المباراة محمد عبد المنعم بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية

أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الداخلية هي شبكة قنوات أون تايم سبورت، حيث تعتبر القنوات الناقلة للدوري المصري الممتاز.