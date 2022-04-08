موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره البورسعيدي في إطار الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، حيث يحل النادي الأهلي ضيف على المصري البورسعيدي في مباراته الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

استطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، سجله الموزمبيقي لويس ميكيسوني ليحافظ على صدارته في الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما المصري البورسعيدي فلم يحقق أي فوز منذ فترة طويلة، حيث كان آخر فوز له في 20 ديسمبر أمام نادي فاركو.

سيتم إقامة المباراة في استاد برج العرب، فمنذ مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الشهيرة لم يواجه النادي الأهلي المصري البورسعيدي على ملعبه، بسبب آخر مباراة على أرض المصري البورسعيدي في فبراير 2012.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي لديه مباراة من العيار الثقيل أمام الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في مبارتي ذهاب وإياب يوم الجمعة أو السبت الموافق 15 و 16 من شهر إبريل المقبل، وستكون مباراة الإياب في يوم 22 أو 23 من الشهر نفسه.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره البورسعيدي في يوم السبت الموافق 9 إبريل 2022 في استاد برج العرب، حيث يطلق الحكم صافرة المباراة في الساعة الـ 9 والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 10 والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حصلت قناة أون تايم سبورت على حقوق نقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بشكل حصري عبر شاشاتها.