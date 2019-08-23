موعد مباراة الأهلي السعودي و العدالة في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة

يشهد اليوم بداية أولى مباريات الدوري السعودي، ويبحث عشاق الدوري على القنواة الناقلة وترددها، واليوم سوف تكون قمة مرتقبة مع بداية الجولة الأولي من الدوري السعودي، بين الأهلي السعودي والعدالة في ملعب الجوهرة المشعة، و سوف تعرض على قناة السعودية الرياضية 2، التي تعرض أهم الدوريات العربية، وكونها هي أول قناة عربية تعرض مباريات الدوري ومباريات المنتخب السعودي الودية، وبتقنية الــ HD ، وتعرض القناة المباريات بشكل مجاني حتي يستطيع المواطن السعودي من مشاهدة المباريات، وسوف نذكر لكم على موقع نجوم تردد القناة الناقلة في التفاصيل .

بطاقة المباراة

المباراة الاهلي السعودي ضد العدالة البطولة الدوري السعودي (الجولة الأولي). القنوات الناقلة السعودية الرياضية 2 المعلق بلال علام الملعب الجوهرة المشعة



موعد اللقاء بنسبة لدول العربية

موعد مباراة الأهلي السعودي و العدالة الساعة 8:50 مساءً بتوقيت السعودية و فلسطين والأردن و سوريا و لبنان و العراق، والساعة 7:50 مساءً بتوقيت مصر والسودان و ليبيا، و 9:50 بتوقيت الامارات، و 6:50 بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب.

تردد قناة السعودية الرياضية 2

يبحث الكثير من المواطنين في الوطن العربي على القنوات الناقلة للمباريات وتردداتها، و سوف نذكر لكم تردد قناة السعودية الرياضية 2 على مدار النايل سات و العرب سات، التي توجد في الممكلة العريبة السعوجية التابعة لمجوعة قنوات sbc.