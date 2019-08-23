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موعد مباراة الأهلي السعودي و العدالة في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
موعد مباراة الأهلي السعودي و العدالة في الدوري السعودي و تردد القناة الناقلة
تردد قناة السعودية الرضاية الاهلي السعودي و العدالة

يشهد اليوم بداية أولى مباريات الدوري السعودي، ويبحث عشاق الدوري على القنواة الناقلة وترددها، واليوم سوف تكون قمة مرتقبة مع بداية الجولة الأولي من الدوري السعودي، بين الأهلي السعودي والعدالة في ملعب الجوهرة المشعة، و سوف تعرض على قناة السعودية الرياضية 2، التي تعرض أهم الدوريات العربية، وكونها هي أول قناة عربية تعرض مباريات الدوري ومباريات المنتخب السعودي الودية، وبتقنية الــ HD ، وتعرض القناة المباريات بشكل مجاني حتي يستطيع المواطن السعودي من مشاهدة المباريات، وسوف نذكر لكم على موقع نجوم تردد القناة الناقلة في التفاصيل .

بطاقة المباراة

المباراةالاهلي السعودي ضد العدالة
البطولة   الدوري السعودي (الجولة الأولي).
القنوات الناقلةالسعودية الرياضية 2
المعلق بلال علام
الملعب  الجوهرة المشعة

موعد اللقاء بنسبة لدول العربية

موعد مباراة الأهلي السعودي و العدالة الساعة 8:50 مساءً بتوقيت السعودية و فلسطين والأردن و سوريا و لبنان و العراق، والساعة 7:50 مساءً بتوقيت مصر والسودان و ليبيا، و 9:50 بتوقيت الامارات، و 6:50 بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب.

تردد قناة السعودية الرياضية 2

يبحث الكثير من المواطنين في الوطن العربي على القنوات الناقلة للمباريات وتردداتها، و سوف نذكر لكم تردد قناة السعودية الرياضية 2 على مدار النايل سات و العرب سات، التي توجد في الممكلة العريبة السعوجية التابعة لمجوعة قنوات sbc.

القمرنايل ساتعرب سات
التردد1228412149
الأستقطابعموديأفقي
معدل الترميز2750027500
معدل تصحيح الخطأ
5/6
5/6
القمر الصناعي
nilesat-201
badr-4

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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