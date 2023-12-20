موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الحزم في الدوري السعودي 2023/2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الحزم في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي 2023/2024 والقنوات الناقلة.

مباراة الأهلي ضد الحزم - مصدر الصورة: جوجل

الأهلي ضد الحزم

ويتزين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، من أجل استضافة مباراة قوية تجمع بين الحزم ضد الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024.

ويطمح النادي الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إلى مواصلة مطاردة الهلال والنصر في مقدمة الدوري السعودي، الذي عاد إليه بعد موسم مفاجئ في دوري يلو.

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي

يحين موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين الحزم والأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، مساء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

توقيت مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن 2023/2024

السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.

الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا.

السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الرابعة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ولذلك ستجد مباراة الأهلي ضد الحزم على شاشتها بصورة مباشرة.

وعلاوة على ذلك، فإنه سيتم تقديم خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الحزم عبر تطبيق SHAHID، يوم الجمعة المقبل.