موعد مباراة الأهلي السعودي أمام الحزم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الملك عبد الله الرياضية، في ليلة الجمعة 22 ديسمبر، مواجهة كروية مرتقبة بين فريقي الحزم وأهلي جدة ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يخوض الأهلي هذا اللقاء بعد فوز كبير حققه مؤخرًا بأربعة أهداف دون رد على فريق الفيحاء، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة، وتجعل من المباراة فرصة ذهبية للأهلي لترسيخ موقعه في صدارة الدوري ومحاولة اللحاق بالمنافسين المباشرين، الهلال والنصر، في سباق التربع على عرش الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي السعودي أمام الحزم

الحزم ضد الأهلي 2024

في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نادي الحزم، حيث يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، حصدت من خلال 17 مباراة نتجت عن 10 انتصارات، 4 تعادلات و3 هزائم، ويهدف الفريق إلى الحفاظ على زخم انتصاراته ومواصلة التقدم نحو القمة، متحديًا المتصدرين الهلال والنصر.

في المقابل، يجد فريق الحزم نفسه في موقف حرج، إذ يحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من 17 مباراة، متضمنة اثنين من الانتصارات، وستة تعادلات وتسع هزائم، لذلك يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب، مما يجعل المباراة محط ترقب كبير من الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والحزم

تحمل مباراة الأهلي والحزم، المقررة يوم الجمعة 22/12/2023، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الحالي، أهمية كبيرة لكل من الفريقين وجماهيرهما، حيث ستقام هذه المباراة المهمة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الواقع في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية، وتتطلع جماهير كلا الفريقين بحماس لمتابعة هذه المواجهة، التي تمثل فرصة لكلا الفريقين لإظهار قوتهما وتقديم أفضل ما لديهما في هذه المنافسة الشرسة، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة حسب التوقيتات المبينة في الجدول التالي:

التوقيت الدولة الساعة السادسة 6.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر والبحرين والعراق والكويت والأردن ولبنان وسوريا واليمن والصومال. الساعة الخامسة 5.00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والسودان. الساعة السابعة 7.00 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. الساعة الرابعة 4.00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والبرتغال وانجلترا.

القنوات الناقلة

تحمل المباراة بين فريق أهلي جدة ونظيره الحزم طابعًا حاسمًا ومرتقبًا في عالم كرة القدم، تعتبر هذه المواجهة من اللقاءات المركزية في البطولة، وتستقطب انتباه جماهير الكرة في جميع أنحاء المملكة وخارجها، حيث يمكن للمشجعين متابعة اللعبة مجانًا على قنوات SSC بتقنية العرض القياسية (SD) داخل السعودية، بينما تتاح خيارات عرض عالية الجودة (HD) عبر جهاز GOBX، بينما تُقدم قناة Sport TV1 Portugal تغطية فريدة ومشاهدة شاملة وممتعة للجمهور في أوروبا.

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ستكون التعليقات الحماسية للمباراة تحت رعاية فريق التعليق المكون من حماد العنزي، سعيد يحي، وعلي الربيع، الذين سيضفون على المباراة جوًا من الإثارة والتشويق.