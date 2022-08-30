أخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سحر أحمد

ينتظر الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم موعد مباراة نادي القرن الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويواجه الأهلي نادي “سيراميكا كيلوباترا” في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
مواعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نادي “سيراميكا كيلوباترا “يوم الثلاثاء الموافق2022/8/30، ويتواجه الفريقان على استاد السلام في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءا، وسوف تذاع المباراة رسميا بث مباشر عبر قناة ON time Sport 1 الرياضية، وقد حصلت القناة على حقوق إذاعة مباراة العملاقة بين الفريقين.

مواعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترتيب الفريقين في الدوري قبل بداية المباراة

قبل بداية المباراة بين الفريقين يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطه من 33 مباراة، استطاع النادي الأهلي احراز 58 هدف واهتز شباك النادي الأهلي ب 21 هدف، وفي الجانب الأخر يحتل نادي “سيراميكا كيلوباترا” المركز 12 من 33 مباراة، واستطاع نادي سيراميكا كيلوباترا احراز 34 هدف واستقبلت شباكه 37 هدف.

مواعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعليق “سواريش” على الخسارة من طلائع الجيش

علق “ريكاردو سواريش” على خسارة الفريق أمام طلائع الجيش وقال: من يبادر بالتسجيل في مثل هذه المباراة هو من سيفوز بالمباراة، وأضاف أيضا أن المباراة لم تكن سهله على الفريقين، وصرح “ريكاردو سواريش” بأن الدفع باللاعبين الشباب كل ثلاثة أيام سيؤدي إلى إصابتهم، وصرح أيضا بأنه حزين على النادي الأهلي.

مواعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.


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