موعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ينتظر الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم موعد مباراة نادي القرن الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويواجه الأهلي نادي “سيراميكا كيلوباترا” في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نادي “سيراميكا كيلوباترا “يوم الثلاثاء الموافق2022/8/30، ويتواجه الفريقان على استاد السلام في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءا، وسوف تذاع المباراة رسميا بث مباشر عبر قناة ON time Sport 1 الرياضية، وقد حصلت القناة على حقوق إذاعة مباراة العملاقة بين الفريقين.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل بداية المباراة

قبل بداية المباراة بين الفريقين يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطه من 33 مباراة، استطاع النادي الأهلي احراز 58 هدف واهتز شباك النادي الأهلي ب 21 هدف، وفي الجانب الأخر يحتل نادي “سيراميكا كيلوباترا” المركز 12 من 33 مباراة، واستطاع نادي سيراميكا كيلوباترا احراز 34 هدف واستقبلت شباكه 37 هدف.

تعليق “سواريش” على الخسارة من طلائع الجيش

علق “ريكاردو سواريش” على خسارة الفريق أمام طلائع الجيش وقال: من يبادر بالتسجيل في مثل هذه المباراة هو من سيفوز بالمباراة، وأضاف أيضا أن المباراة لم تكن سهله على الفريقين، وصرح “ريكاردو سواريش” بأن الدفع باللاعبين الشباب كل ثلاثة أيام سيؤدي إلى إصابتهم، وصرح أيضا بأنه حزين على النادي الأهلي.

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