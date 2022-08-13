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موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصر والقنوات الناقلة

محمد رمضان

بعد فوز النادي الأهلي في مبارة المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز، يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريز، لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر غداً الأحد.

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصر

تقام مبارة الأهلي ومصر المقاصة غداً الأحد في الثامنة مساءً، على أرض استاد الأهلي والسلام، وذلك ضمن منافسات كأس مصر الدور الستة عشر.

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قائمة اللاعبين وغيابات الأهلي

يتغيب أكرم توفيق وعمار حمدي عن مبارة غد بسبب جراحة الرباط الصليبي، أما غياب محمد شريف بسبب الإصابة في العضلة الضامة، كما يتغيب حسين الشحات عن المبارة بسبب إصابة الركبة وإجراء جراحة في قطر، بالإضافة إلى غياب عمرو السولية.

أما قائمة اللاعبين الصاعدين تضم كلا من: محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق، ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل، ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب.

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصر 2022 والقنوات الناقلة
الأهلي ومصر المقاصة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة

تذاع مبارة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر على قناة أون تايم سبورتس، غداً الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع الاستديو التحليلي بوجود مجموعة من أشهر نجوم الكرة المصرية.

تجدر الإشارة إلى تأهل المارد الأحمر للدور الستة عشر بكأس مصر، بعد فوزه على المصري في السلوم، بهدف أحمد عبد القادر.

محمد رمضان

حاصل على قسم الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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