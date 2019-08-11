موعد مباراة الأهلى والتشكيلات المتوقعة والقنوات الناقلة

فى استعداد النادى الأهلى لمواجهة فريق “اطلع برة السودانى” مبارة الذهاب، القائمة بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجارى، ينقل لكم “نجوم مصرية” كامل الآخبار عن موعد مباراة الأهلى واطلع بره والتشكيلات المتوقعة للأهلى والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلى

ستقام مباراة الأهلى اليوم ضد نادى “اطلع بره السودانى” على ملعب “ستاد برج العرب” بمدينة الإسكندرية بمصر، ستكون المباراة فى تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيلات مباراة الأهلى المتوقعة ضد اطلع بره السودانى

وسيكون التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى القادمة ضد فريق “اطلع بره السودانى” والقائمة بدورى أبطال أفريقيا، كالآتـى:

حارس المرمى: محمد الشناوى

محمد الشناوى خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، محمد هانى

على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، محمد هانى خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى

عمرو السولية، حمدى فتحى رأس حربة: رمضان صبحى، صالح جمعة، حسين الشحات

رمضان صبحى، صالح جمعة، حسين الشحات خط الهجوم: وليد أزارو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واطلع بره

بالطبع سنجد الإقبال الشديد من الناس لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلى اليوم ضد فريق اطلع بره السودانى، حيث ستقوم قناة “On Sport HD” بنقل أحداث المباراة القائمة على ملعب استاد برج العرب، بالإسكندرية.