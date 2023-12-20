موعد مباراة الأهلى وأوراوا الياباني في كأس العالم للاندية 2023 والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيرة نادي أوراوا الياباني بطل دوري أبطال أسيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للاندية موسم 2023 والذي يقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتي 22 ديسمبر، والتقي الأهلي مع نادي اتحاد جدة في مباراة الدور ربع النهائي ونجح الأهلي في الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد للاتحاد، والتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي وخسر الأهلي منه بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية

شارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم 7 أندية هم أوكلاند سيتي النيوزليندي والأهلي والاتحاد السعودي وكلوب ليون وأوراوا الياباني ومان سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

وواجه مانشستر سيتي أوراوا الياباني في مباراة الدور نصف النهائي ونجح السيتي في الفوز علي أوراوا الياباني بثلاث أهداف دون رد وتأهل إلى النهائي مع فلومينينسي البرازيلي.

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلى وأوراوا في كأس العالم للأندية علي ملعب الأمير عبدالله الفيصل يوم الجمعة القادم الموافق 22 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

وسط الملعب: إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج

في الهجوم: حسين الشحات – كهربا – بيرسي تاو

ويذكر بإن النادي الأهلي المصري شارك في بطولة كأس العالم للاندية 9 مرات في أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و2022 و2023، ونجح الأهلي في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعدد 6 مرات ليكون أكثر نادي في العالم وصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.