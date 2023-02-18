موعد مباراة الأهلى ضد صن داونز وترتيب المجموعة بعد الخسارة من الهلال السوداني

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز وترتيب المجموعة بعد الخسارة من الهلال السوداني انتهت مباراة الأهلي مع الهلال السوداني منذ قليل، وذلك في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بخسارة النادي الأهلي من نادي الهلال السوداني بهدف نظيف، ليحصل نادي الهلال السوداني على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة، ليصبح رصيد نادي الهلال السوداني من النقاط في المجموعة ثلاث نقاط، حيث خسر في مباراته السابقة من فريق صن دوانز الجنوب أفريقي.

متي مباراة الأهلي ضد صن دوانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023؟

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع فريق صن دوانز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 25 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الهلال السوداني على الأهلي في السودان:-

حقق نادي الهلال السوداني فوزاً غالياً على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت عصر السبت الموافق 18 فبراير 2023، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال السوداني على الأهلي المصري بهدف دون رد، وذلك لأول مرة منذ 16عام، وبهذه النتيجة يكون ترتيب المجموعة الثانية التي تضم كلاً من النادي الأهلي المصري، ونادي الهلال السوداني، وصن داونز الجنوب أفريقي، القطن الكاميروني، ما يلي:-

فريق صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 6 نقاط، على رأس المجموعة بعد فوزه على الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

فريق الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على النادي الأهلي في مباراة اليوم في السودان.

فريق النادي الأهلي المصري.

فريق القطن الكاميروني.

ملحوظة:- يوجد للنادي الأهلي مباراة مؤجلة مع نادي القطن الكاميروني، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير وحتى 11 فبراير 2023 في دولة المغرب، حيث لم يحصد النادي الأهلي في هذه البطولة على أية ميدالية، وشغل المركز الرابع في البطولة.