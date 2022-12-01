بالصور تشكيلة منتخبي الأرجنتين وأستراليا …موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور ال 16 كأس العالم

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره من منتخب أستراليا في مواجهة حاسمة في إطار دور الــ 16 من فعاليات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022،جاء صعود الأرجنتين لثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد مواجهة قوية وحاسمة مع منتخب بولندا جاء نتيجتها بالفوز عليها بهدفين، في إطار ختام مباريات المجموعة الثالثة علي استاد ملعب 974 يوم الأربعاء مساء أمس وأصبحت الأرجنتين في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط أساسية، وحصول بولندا علي رصيد 4 نقاط فقط وبذلك يصعد المنتخبين البولندي والأرجنتيني للعب في ثمن نهائي كأس العالم، بعد انتهاء اللعب في المجموعات المتبقية والمقرر الانتهاء منها يومي الخميس والجمعة المقبليين من منتخبات المجموعة الأولي ليتم الإنتقال لمرحلة دور الـ16 بداية من يوم السبت الموافق الثالث من ديسمبر 2022.

الموعد المقرر مباراة الأرجنتين وأستراليا

تبدأ الموجهة الحاسمة بين المنتخبين في إطار مرحلة دور الـ16 من دور المجموعات بين الأرجنتين وأستراليا يوم السبت الموافق الثالث من ديسمبر في تمام العاشرة مساءا بتوقيت السعودية،التاسعة بتوقيت القاهرة،والثامنة بتوقيت دولة المغرب علي استاد ملعب أحمد بن علي المونديالي.

بداية مشاركة المنتخبين كانت بمباراة تعر ض فيها منتخب الأرجنتين للخسارة أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف بجانب خسارة منتخب أمام منتخب فرنسا بأربع أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة مباراة الأرجنتين وأستراليا

في إطار دور الـ16 من دور المجموعات للصعود لثمن نهائي كأس العالم تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لنقل فعاليات البطولة، هذه المباراة الهامة في موعدها المقرر يوم السبت القادم وخاصة علي قناة بي إن سبورت ماكس 1 اتش دي، بجانب مجموعة قنوات الكأس القطرية.

توقعات مباراة الأرجنتين وأستراليا

عند تحقيق الفوز من أحد المنتخبين سيكون عليه مواجهة واحد من المنتخبين وهم هولندا والولايات المتحدة في المباراة المقامة بينهم في نفس يوم إقامة مباراة الأرجنتين وأستراليا.

بالصور تعرف على تشكيل الفريقين

أما عن تشكيلة استراليا

هذا ولا نزال نتابع معكم أولا بأول مواعيد مباريات دور ال 16 من كأس العالم المقام في قطر 2022، وسط العديد من المفاجآت بصعود بعض الفرق وخروج فرق أخرى كانت مرشحة للفوز بكأس العالم 2022.