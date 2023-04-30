موعد مباراة الأخدود وأحد والقنوات الناقلة في دوري يلو

تبث اليوم على الهواء مباشرةً أولى مواجهات الجولة الثلاثين لبطولة دوري يلو السعودي، حيث تقام مساءًا مباراة الأخدود وأحد لحسم الفائز بينهم في مباراة الإياب بعد أن حققا التعادل الإيجابي بمباراة الذهاب، فقد أكد المحللين الرياضيين أن مواجهة اليوم فرصة كبيرة للتصدر من جانب الأخدود خاصة وأنه يلعب على أرضة ووسط جمهوره بمدينة نجران السعودية، على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، لذا نوضح خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول المباراة وكيفية مشاهدتها.

موعد مباراة الأخدود وأحد

اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل نشهد أولى مواجهات الجولة الـ 30 لبطولة دوري يلو السعودي، حيث تضع المباراة فرصة كبيرة أمام الوصيف لتخطي أهلي جدة المتصدر الحالي والتربع على قمة ترتيب الجدول، خاصة وأن تفصله عن التصدر فقط نقطتان، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الشوط الأول من زمن المباراة بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة مساءًا.

جدول ترتيب دوري يلو

القنوات الناقلة

الناقل الحصري لكافة منافسات بطولة دوري يلو السعودي 2023 هي قناة السعودية الرياضية، حيث تقدم تغطية حية ومباشرة من أرض الملعب عبر تردد قناتها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بواسطة أقوى ستوديو تحليلي بحضور أبرز الإعلاميين الرياضيين ونجوم الساحرة المستديرة بالمملكة والوطن العربي، ويمكن متابعة اللقاء من خلال تردد القناة التالي:

اسم القناة : KSA Sports HD.

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أما بالنسبة لتردد القناة على عربسات بجودة البث HD، فهو كما يلي:

القمر الصناعي : ArabSat

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

مواجهة الفريقين بالدور الأول

شهدت مباراة الدور الأول بين كلا الفريقين التعادل الإيجابي بهدف وحيد منهما، فقد استطاع مدافع الأخدود البرازيلي إحراز هدف في حين تسبب في ضياع هدف أكيد من ركلة جزاء، وعلى الجانب الأخر أحرز اللاعب جون جيرالد تاكوارا Gerald Takwara هدف التعادل، ولكن مباراة اليوم من المتوقع أن نشهد جهود هجومية مكثفة من الوصيف من أجل اقتناص النقاط الثلاث ورفع رصيد نقاطه الحالي البالغ 59 نقطة ليكون 62 ويتقاسم الصدارة مع فريق أهلي جدة المتصدر الحالي للترتيب.