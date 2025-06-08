موعد مباراة اسبانيا والبرتغال نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة

يستعد جماهير كرة القدم الأوروبية لمشاهدة أخر مواجهات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024- 2025 التي تجمع منتخب اسبانيا مع منتخب البرتغال، حيث يعتبر هذا الموسم هو موسم استثنائي بمعنى الكلمة، لذلك يبحث جميع المتابعين في الوقت الحالي عن موعد مباراة اسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 وما هي القنوات الناقلة لأحداث المباراة وغيرها من التفاصيل الهامة.

تأهل المنتخب البرتغالي للمباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024- 2025 بعد ريمونتادا غير متوقعة وفوزه على المنتخب الألماني في المباراة السابقة بهدفين لهدف واحد وبقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، أما المنتخب الأسباني فقد تأهل للمباراة النهائية بعد أن فاز على المنتخب الفرنسي بـ5 أهداف مقابل 4 أهداف في الدور النصف النهائي، أما عن موعد مباراة اسبانيا والبرتغال المنتظرة التي ستقام اليوم الأحد 8 يونيو 2025 وذلك في المواعيد التالية:

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم بين منتخبي اسبانيا والبرتغال في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءًا بتوقيت الإمارات.

وأخيرا تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت دول المغرب العربي.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث ونقل المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية 2025 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم تخصيص قناة BeIN Sports HD1 لنقل المباراة اليوم.

من هو معلق المباراة اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن إسناد مهمة التعليق على المباراة اليوم بين منتخبي اسبانيا والبرتغالي في نهائي الأمم الأوروبية للمعلق الشهير سعيد الكعبي.

تشكيل منتخب اسبانيا

من المتوقع أن يلعب منتخب اسبانيا المباراة النهائية بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، لو نورماند، دين هويسين، كوكوريلا.

وفي خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، نيكو ويليامز.

تشكيل منتخب البرتغال

كما أن من المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب البرتغال التشكيل التالي: