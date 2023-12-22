موعد مباراة ارسنال وليفربول في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب أنفيلد مباراة ارسنال وليفربول والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات القوية في الدوري هذا الموسم وذلك لرغبة كل من الفريقين في الفوز وذلك للصعود إلي قمة الدوري وحصد اللقب هذا الموسم، حيث يتنافس الفريقان على حصد اللقب هذا الموسم.

موعد المباراة

تقام مباراة ارسنال وليفربول في الجولة الثامنة عشر من الدوري الانجليزي غداً السبت 23 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sport 1 hd.

التشكيل المتوقع لليفربول

قد يعتمد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعدنا غدًا في ملعب آنفيلد ومواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 🔴👊#ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/AZ6qS2Dun2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 22, 2023

التشكيل المتوقع لارسنال

حراسة المرمي: آرون رامسي دايل

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليش – بن وايت

وسط الملعب: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد

في الهجوم: جابرييل جيسوس – إيدي نكيتياه – لياندرو تروسارد

والجدير بالذكر بأن نادي أرسنال يحتل قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 جمعهم من خوض 17 مباراة استطاع الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

بينما يحل ليفربول في المركز الثاني في قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة.