موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي والقنوات الناقلة – الدوري الانجليزي

يشهد اليوم السبت مباراه قويه بين فريق نادي أرسنال وفريق نادي ليستر سيتي ويسعى فريق نادي أرسنال الإنجليزي لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي وحصد الثلاث نقاط فيما يسعى فريق نادي ليستر سيتي للفوز بعد أن تعادل في الجوله الأولى أمام فريق نادي برينتفورد

موعد مباراة ارسنال وليستر ستي

يلتقي فريق نادي أرسنال نادي ليستر سيتي في قمه الجولة الثانيه من بطولة الدوري الانجليزي وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 13 أغسطس وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر ستي

تقام مباراه فريق نادي أرسنال وفريق نادي ليستر سيتي على ملعب الإمارات و تنقل المباراة علي قناه bein sport Premium 2HD ويعلق علي المباراة المعلق حسن العيدروس يذكر أن يلعب في نادي أرسنال نجم منتخب مصر الاعب محمد النني.