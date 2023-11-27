موعد مباراة ارسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الأمارات مباراة ارسنال ولنس، والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الخامسة في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويدخل ارسنال المباراة وهو متصدر قائمة المجموعة ويريد الفوز لضمان بطاقة التأهل إلى الدور 16 من البطولة، حيث يسعى أرسنال إلى الحصول علي اللقب هذا الموسم وخاصة بعد تقديم الفريق مستوى جيد منذ انطلاق الموسم الحالي.

موعد المباراة

حددت مباراة ارسنال ضد لانس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لتكون في يوم الاربعاء القادم والذي يوافق 29 نوفمبر الجاري، وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 2 ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود عبر شبكة الانترنت.

التشكيل المتوقع آرسنال

حراسة المرمي: آرون رامسي دايل

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليش – بن وايت

وسط الملعب: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد

في الهجوم: جابرييل جيسوس – إيدي نكيتياه – لياندرو تروسارد

ويشارك ارسنال في المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا بجانب بي أس في ولانس ونادي إشبيلية الإسباني، ويتصدر ارسنال قائمة المجموعة برصيد 9 نقاط، جمعها من خوض 4 مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي بي اس في في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ولنس في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وإشبيلية في المركز الرابع برصيد نقطتين.