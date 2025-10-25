موعد مباراة ارسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد الإمارات” مباراة ارسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة التاسعة حيث فاز فريق ارسنال علي فريق فولهام بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة بينما تعادل فريق كريستال بالاس مع فريق بورنموث بنتيجة 3-3.

الجولة التاسعة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة محمد بركات القناة الناقلة بي إن سبورت 3 توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وكريستال بالاس

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة فنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 3، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي قبل المباراة

حتى الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعد أن حقق سلسلة انتصارات قوية منذ بداية الموسم.

بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعد أداء متذبذب بين الانتصارات والتعادلات والهزائم.

يسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على متصدر الدوري مانشستر سيتي، فيما يطمح كريستال بالاس إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في البقاء في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.