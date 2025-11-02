أخبار الرياضة

موعد مباراة ارسنال وسلافيا براغ في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

محمد جلال إبراهيم

يستضيف ملعب”إيدن أرينا” مباراة ارسنال وسلافيا براغ في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث تعادل فريق وسلافيا براغ مع فريق أتلانتا بنتيجة 0-0 في الجولة السابقة بينما فاز فريق ارسنال علي فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0.

 

 الجولة الرابعة
 البطولة دوري ابطال اوروبا
 معلق المباراة علي محمد علي
 القنوات الناقلة بي إن سبورت 4
 توقيت المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر

 

القنوات الناقلة للمباراة 

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 4، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

سياق المباراة وأهميتها

مواجهة أرسنال وسلافيا براغ ليست مجرد مباراة عادية، بل لها بعد تكتيكي ونفسي لفريقيْن يبحثان عن تحقيق موقع أفضل في المجموعة:

أرسنال يدخل المباراة وهو ضمن فريق يعدّ من الفرق القوية في البطولة هذا الموسم، وقد بدأ مشواره في المجموعة بانتصارات.

من جانب سلافيا براغ، المباراة تمثل فرصة كبيرة لتسجيل فوز يعيد له الثقة في المسابقة الأوروبية، خاصة أمام خصم من مستوى أرسنال.

الملعب في براغ يمنح سلافيا حافزاً كبيراً، لكن أرسنال يمتلك خبرة أكبر وشعبية أوسع تجعله مرشحاً لتحقيق نتيجة إيجابية.

 

عن الكاتب:
محمد جلال إبراهيم

أسمى محمد جلال خريج ليسنس حقوق، أحب كرة القدم وأحب الكتابة عن المباريات ولدى مقالات فى هذا المجال.


