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موعد مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

محمد جابر السيد

يلتقي أرسنال مع توتنهام في مباراة الأسبوع الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي 2023-2024، وستكون تلك المباراة هي واحدة من أهم المباريات لدي أرسنال، حيث يستعد الجانرز من أجل الفوز وحصد النقاط، وذلك من أجل الحفاظ على تصدر قائمة جدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا العام.

تقام مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم الموافق 28 إبريل 2024 علي ملعب توتنهام هوتسبير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع

قد يعتمد مدرب ارسنال على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى دافيد رايا
خط الدفاع بن وايت – جابرييل ماجالايس – ويليام ساليبا – زينشينكو
خط الوسط جورجينيو – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد
خط الهجوم بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي

يتصدر نادي ارسنال قائمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وخاض ارسنال 34 مباراة استطاع الفوز في 24 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في خمس مباريات.

بينما يأتي توتنهام في في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، ولعب الفريق 32 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 8 مباريات.


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عن الكاتب:
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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

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